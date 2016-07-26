Кабмін звільнив заступника голови МВС Авакяна

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну №525 від 22 липня.

"Звільнити Авакяна Тіграна Ашотовича з посади заступника міністра внутрішніх справ України з питань європейської інтеграції за власним бажанням", - сказано у ньому.

Читайте такожАваков "поки не має офіційних заяв" щодо відставки Деканоідзе, про чутки знає

Авакян був призначений заступником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова 20 серпня 2014 року. Аваков, в свою чергу, досі очолює МВС.