Кабмін звільнив заступника голови МВС Авакяна
08:17, 26 липня 2016Політика
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Кабінет міністрів звільнив Тіграна Авакяна з посади заступника міністра внутрішніх справ.
Авакян більше не заступник Авакова / Фото УНІАН
Про це йдеться у розпорядженні Кабміну №525 від 22 липня.
"Звільнити Авакяна Тіграна Ашотовича з посади заступника міністра внутрішніх справ України з питань європейської інтеграції за власним бажанням", - сказано у ньому.
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Авакян був призначений заступником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова 20 серпня 2014 року. Аваков, в свою чергу, досі очолює МВС.
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