Наша Україна: прокремлівська більшість руйнує державність

"Наша Україна" закликає всі демократичні сили об’єднатися навколо Президента Віктора ЮЩЕНКА для захисту національних інтересів.

Про це заявив голова «Нашої України» В’ячеслав КИРИЛЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі блоку "Наша Україна – Народна самооборона".

«В умовах створення Блоком Тимошенко, Партією регіонів та комуністами прокремлівської більшості у Верховній Раді «Наша Україна» закликає всі демократичні й патріотичні сили об’єднатися для захисту національних інтересів України», - наголосив В.КИРИЛЕНКО.

За його словами, «починаючи з 2 вересня, прокремлівська більшість кожен день руйнує самі підвалини української державності - систему національної безпеки, оборонної, зовнішньої політики, систему державного управління". "Ініціатори змови – ТИМОШЕНКО і ЯНУКОВИЧ – в один голос заявляють про намір здійснити ревізію Конституції і багатьох законів, і ця ревізія відбуватиметься у напрямку послаблення всіх державних інститутів, за винятком контрольованої Кремлем парламентської олігархії та її уряду», - відзначив голова «Нашої України».

Як заявив В.КИРИЛЕНКО, «не випадково основний удар прокремлівська більшість спрямовує проти Президента України, який послідовно відстоює цілісність, незалежність та європейський вибір нашої країни. Причому цей удар завдається не лише персонально по Віктору ЮЩЕНКУ, а по інституту Президента як ключовому інституту нашої державності, який змовники за вказівкою ззовні прагнуть зруйнувати, зробивши Україну беззахисною як перед зовнішніми, так і перед внутрішніми викликами".

«За таких обставин всі, кому дорога наша свобода і незалежність, мають відкинути розбіжності і об’єднатися навколо Президента Віктора ЮЩЕНКА. Тільки таке об’єднання демократичних і патріотичних сил зможе сьогодні захистити Україну від реваншу антиукраїнських сил і від встановлення на нашій землі прокремлівської кланової диктатури», - заявив голова «Нашої України».