Президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Віктор ЮЩЕНКО провів робочу зустріч з міністром оборони України Юрієм ЄХАНУРОВИМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, під час зустрічі міністр оборони доповів главі держави про стан виконання указу Президента від 4 березня 2008 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення розвитку Збройних Сил України».

Ю..ЄХАНУРОВ також доповів Президентові про заходи щодо виконання Державної програми розвитку Збройних Сил України на 2006-2011 роки, затвердженої Указом Президента України від 27 грудня 2005 року.

Участь у зустрічі взяли Секретар РНБОУ Раїса БОГАТИРЬОВА, начальник Генштабу Збройних Сил України Сергій КИРИЧЕНКО, заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН.