Кріль переконаний, що Ющенко не звільнить Балогу

Народний депутат (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”), лідер політичної партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ переконаний, що президент України Віктор ЮЩЕНКО не звільнить Віктора БАЛОГУ з посади глави Секретаріату Президента, як цього вимагають опоненти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Тернополі.

Також голова ЄЦ закликав громадян аналізувати, з яких таборів звучать закиди на адресу В.БАЛОГИ. “Якщо говорять, що БАЛОГА робить щось не те, чесні прихильники Президента, то можна на це звертати увагу. Якщо ж говорять про це опоненти, вороги чи їх сателіти, то це свідчить, що БАЛОГА хороший менеджер і як слід виконує свою роботу”, – вважає І.КРІЛЬ.

При цьому він зауважив, що за два роки, протягом яких В.БАЛОГА очолює Секретаріат, “в Україні відбулося багато серйозних речей, які б могли відбутися зовсім по іншому, якби не глава секретаріату БАЛОГА Віктор Іванович”. “В тому числі і позачергові вибори”, – зазначив депутат.

Тому, вважає він, Президент не відправить у відставку В.БАЛОГУ. “Я довіряю ЮЩЕНКУ. Він стоїть на українських позиціях і готовий на них стояти. І йому в оточенні потрібні люди, які стоять на таких же позиціях і можуть роботи роботу”, – сказав І.КРІЛЬ, додавши, що він не бачить логічних підстав для звільнення В.БАЛОГИ.

Сьогодні на прес-конференції для центральних і регіональних ЗМІ те саме запитання поставили й прем`єр-міністрові України Юлії Тимошенко. Вона відповіла, що це не є важливим, "не потрібно демонізувати Балогу". З погляду прем`єра, хто б персонально не очолював Секретаріат Президента, він все одно лише відображає позицію свого начальника і робить те, що йому дозволяють. У приклад Тимошенко поставила міністра Кабінета Міністрів і керівника секретаріату Кабміну, які зайняті тим, що передбачено їхніми посадами і не цікавлять політиків і журналістів, оскільки не виступають із заявами й оцінками на адресу Ющенка.