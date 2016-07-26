У Харкові через злиття з Опоблоком лідери та активісти "Батьківщини" спалили партійні квитки

Про це повідомляє представник харківського осередку партії «Батьківщина» Антон Філіпов на своїй сторінці у Facebook.

У поширеній колишніми членами «Батьківщини» заяві йдеться про те, що на сьогодні «Батьківщина» та Опоблок, виступають як єдина політична сила.

Серед тих, хто публічно вийшов з «Батьківщини», – голова обласної організації «Батьківщина молода» Антон Філіпов та його перший заступник Антон Іллічов; один з лідерів Валківської районної організації, учасник АТО Сергій Романчук; депутати від «Батьківщини» Харківської районної та Нововодолазької селищної рад.

За словами експартійців «Батьківщини», ідеї партії повністю дискредитовані на рівні центрального керівництва.

«Особливо цинічною, на нашу думку, є тісна співпраця представників Батьківщини та Опозиційного блоку на виборах 17 липня, в тому числі і на Луганщині. Представники окружної комісії від БЮТ спільно з представниками Опоблоку зривали засідання окружкому з підрахунку голосів», – йдеться в заяві.

Активісти зазначили, що верхом невігластва та зради стало підписання Савченко і регіоналом Лебедєвим спільної заяви про вибори на Луганщині. «Нам незрозуміло, як може Герой України, бойовий офіцер батальйону «Айдар» ставити підписи на одному папері з людиною, яка організовувала сепаратистські шабаші та є братом сумновідомого міністра оборони уряду Януковича, що за копійки розпродував Українську армію?», – повідомляється в заяві.

Автори заяви нагадали, що ще у 2009 році представники Партії регіонів та БЮТ могли об’єднатися у парламенті. «На щастя, так звана «ширка» зірвалася, хоча нам, рядовим партійцям, соромно за той випадок досі. Але сьогоднішня ситуація виходить за межі нашого терпіння», – наголосили вони.

«Ми виходимо з партії, але залишаємо Батьківщину у своєму серці», – підсумували учасники акції.