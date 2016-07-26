Іноземні власники херсонських підприємств "Харистрон" та "Глобал-Інвест" просять владу захистити їхні інвестиції

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив представник інвесторів Еррола Каракаша (США) й Ахмета Кодана (Туреччина) Грег Лайтфут.

«Від імені іноземних інвесторів, від імені бізнесменів США я звертаюся до президента України, до генерального прокурора, директор НАБУ з проханням зупинити свавілля прокуратури, захистити іноземних інвесторів і взяти на контроль цю справу», - сказав Лайтфут.

За його словами, іноземні інвестори «Харистрон» та «Глобал-Інвест» дуже розчаровані спробами правоохоронців блокувати роботу компаній, які вирощують на орендованій землі ячмінь, пшеницю, соняшник, томати, цибулю та інші сільськогосподарські культури. При цьому Лайтфут впевнений, що допомога й розуміння української влади будуть сприяти подальшій успішній роботі підприємств, на яких працевлаштовано близько 400 жителів села Надеждівка Херсонської області.

«Ми маємо намір продовжувати працювати в Україні, оскільки тут гарне місце для розвитку. Але нам потрібно відновити довіру до української влади... Ми бачимо великі можливості для роботи наших підприємств, для експорту нашої продукції», - зазначив він.

Присутня на прес-конференції адвокат цих іноземних інвесторів Євгенія Бєла зазначила, що з квітня 2015 року проти цих херсонських підприємств було відкрито 2 адміністративні справи та 3 кримінальних провадження.

«Під час кримінальних проваджень було проведено 7 обшуків... Проводяться всі дії, щоб заблокувати роботу підприємств. При цьому працівники не мають можливості отримати у повному обсязі свою зарплату, оскільки підприємства не змогли обробити в цьому році свою землю і, відповідно, зібрати врожай», - зазначила вона.

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У свою чергу юрист підприємств Козачек Олена повідомила на прес-конференції, що через цю ситуацію компанії наразі працюють у збиток, однак не йдуть на вимушені звільнення працівників.

«Підприємства намагаються працювати, отримують збитки. При цьому вони зберігають робочі місця. Податки підприємства сплачують у повному обсязі», - сказала вона.

Довідка УНІАН. Приватне підприємство «Харистрон», зареєстроване в Херсоні, орендує 19,9 га землі, на яких вирощує кавун і ячмінь.

Підприємство створено у 2003 році Халдуном Гумуштекіним й Ахметом Коданом. У 2008 році Гумуштекін зняв із себе всі повноваження директора і продав Кодану підприємство за 700 тис. дол. У 2016 році Еррол Каракаш викупив у Кодана всю його частину й став одноосібним власником «Харистрона».

Компанія «Глобал-Інвест», зареєстрована у Херсоні, орендує 3 тис. га землі, на яких вирощує кавуни, ячмінь, пшеницю, соняшник, томати, болгарський перець, цибуля та інші сільськогосподарські культури.

Підприємство створено у 2005 році Коданом і Гумуштекіним. У 2008 році Гумуштекін продав свою частину у розмірі 49% Кодану. У 2011 році Каракаш купив 50% статутного капіталу компанії у Кодана. З 2014 року Кодан володіє 45% «Глобал-Інвест», Каракаш – 54%, Гумуштекін – 1%.