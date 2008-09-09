Третьяков вимагає від Тимошенко виконати зобов'язання перед НУ-НС

Народний депутат України від НУ-НС Олександр ТРЕТЬЯКОВ вважає, що у разі розпаду демократичної коаліції треба йти на дострокові парламентські вибори.

Зокрема, як заявив депутат вчора у програмі «Свобода слова» на ICTV, «і «Наша Україна», і Блок Юлії Тимошенко на виборах, які відбулися майже рік тому, пообіцяли своїм виборцям, що ми будемо в демократичній коаліції. І ми зобов`язані виконати свою обіцянку перед виборцями".

Інакше, зазначив О.ТРЕТЬЯКОВ, «треба йти на дострокові вибори і обіцяти своєму виборцю, що буде інша коаліція. Це чесна відповідь на питання».

Як передає "Главред", під час свого виступу О.ТРЕТЬЯКОВ процитував пункт з коаліційної угоди, в якій, зокрема, говориться: Пункт 1.4.2. Коаліція підтримує лише ті законопроекти, які пройшли узгодження на Раді коаліції». «Я не хочу обговорювати якість ухвалених 2 вересня законів, ми проти принципів їх ухвалення, коли порушується коаліційна угода», а БЮТ і Партія регіонів голосують спільно, - сказав депутат.

О.ТРЕТЬЯКОВ також процитував висловлювання прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО дворічної давності про те, що якщо перед БЮТ постане альтернатива: блокування з В.ЯНУКОВИЧЕМ або розпуск парламенту, БЮТ вибере розпуск.

За словами О.ТРЕТЬЯКОВА, розв’язання політичної кризи напряму залежить від позиції БЮТ. За його словами, якщо політична сила Юлії ТИМОШЕНКО не братиме участі в подоланні вето Президента на ухвалені 2 вересня 2008 року закони, можливе відновлення роботи демократичної коаліції.

«Я абсолютно не хочу звинувачувати Юлію Володимирівну у змові з Москвою. Але в сценарії дестабілізації ситуації в Україні БЮТ може бути мимовільним – повторюю – мимовільним співучасником. Тому що чим гірше в нашій країні, тим, вибачте, краще у нашого сусіда», - сказав О.ТРЕТЬЯКОВ.