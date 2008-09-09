Посол України при ЄС чекає прекрасну новину через годину

Посол України при ЄС Андрій ВЕСЕЛОВСЬКИЙ сподівається, що на саміті Україна – ЄС нову угоду буде названо Угодою про асоціацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам в Парижі під час саміту Україна – ЄС.

«Сьогодні, я сподіваюсь, через годину, ви почуєте цю прекрасну новину, що Україна буде укладати Угоду про асоціацію», - сказав він. «Питання лише в тому, чим наповнювати це слово», - додав український Посол.

Водночас він зазначив, що нова посилена угода, над якою Україна та ЄС працюють вже понад рік, передбачає розширення співпраці майже в усіх галузях двосторонніх видносин.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС розпочали переговори про нову посилену угоду 5 березня 2007 року. Сьогодні у Парижі відбувається XII саміт Україна – ЄС.