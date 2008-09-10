Яценюк чітко уявляє, якою буде його партія

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК не виключає можливості створення власного політичного проекту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав сьогодні на прес-конференції у Вінницькій області.

За його словами, на сьогодні в Україні існують здебільшого не партії, а «політичні клуби з харизматичними лідерами».

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що в разі створення політичного проекту, до нього треба застосовувати світові та європейські стандарти. За його словами, на такий проект «в першу чергу має бути суспільний запит», тобто, щоб його підтримували люди. «Якщо тебе не підтримують люди, то тобі нічого пертися в політику», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

На запитання журналістів, чи веде він переговори з бізнесменом Рінатом АХМЕТОВИМ, як повідомляють ЗМІ, щодо створення партії, А.ЯЦЕНЮК відповів: «Я думаю, що вас цікавить фінансова сторона». «Якщо я буду будувати політичний проект, то вся Україна дізнається, хто підтримує цей проект», - зазначив він.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що вважає ненормальною ситуацію, коли з партії роблять закрите акціонерне товариство. За його словами, на сьогодні левова частка всіх українських партій є саме таким проектом, де «контрольний пакет» належить кільком людям.

Спікер підкреслив, що для нього такий принцип побудови партії є неприйнятним. А.ЯЦЕНЮК вважає, що саме члени партії повинні підтримувати її. На запитання про назву партії він запевнив, що журналісти обов’язково дізнаються її.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні газета “Коммерсантъ-Україна” з посиланням на власні джерела повідомила, що голова Верховної Ради А.ЯЦЕНЮК, який був третім у виборчому списку блоку “Наша Україна – Народна самооборона” на виборах 2007 року, останній тиждень провів у активних переговорах про своє політичне майбутнє.

Нині, за даними видання, він категорично відмовляється входити до складу "Нашої України" і серйозно задумався про створення власного політичного проекту. За наявною у газети інформацією, А.ЯЦЕНЮК вже розмовляв з бізнесменом і народним депутатом Р.АХМЕТОВИМ (фракція Партії регіонів), який підтвердив свою готовність підтримати як фінансово, так і інформаційно створення спікером своєї партії. При цьому Р.АХМЕТОВ нібито висунув одну умову: другою людиною в партії повинна стати секретар Ради національної безпеки і оборони Раїса БОГАТИРЬОВА, яка нещодавно була виключена з лав Партії регіонів.