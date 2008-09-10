Яценюк: зараз не до реформ

До президентських виборів реформи в Україні не проводитимуться.

Про це сказав голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК під час зустрічі з керівниками органів місцевого самоврядування, виконавчої влади постраждалих від повені районів Вінницької області.

Він зазначив, що «до президентських виборів очікувати реформ не потрібно». Він додав, що «це будуть тільки політичні декларації і політична брехня».

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що «пройдуть президентські вибори, сформується нова система влади і тоді візьмуться за реформи». Він наголосив, що зараз «не до реформ». За його словами, бюджет на 2009 рік в частині місцевих бюджетів буде таким же як в 2008 році, оскільки не змінено бюджетну резолюцію.