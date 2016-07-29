Усю фракцію Радикальної партії викликали на допит до ГПУ - Ляшко (документ)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив лідер фракції Олег Ляшко.

"Фракцію Радикальної партії у повному складі викликають на допит до Генеральної прокуратури! Такого ще в історії українського парламентаризму не було, щоб усіх депутатів опозиційної фракції чи не щодня тягали на допити", - написав він.

Читайте такожЛяшко прибув на допит до ГПУ у справі щодо погроз на адресу прокурора Чернігівщини

Ляшко прикріпив до допису фото листа від 15 червня від ГПУ до Апарату парламенту, де йдеться про направлення для організації вручення 21 народному депутату від фракції Радикальної партії повісток із відповідними супровідними листами про виклик їх для допиту як свідків у кримінальному провадженні від 14 травня 2015 року за фактом пропозиції Ляшку неправомірної вигоди за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Про результати вручення повісток прокуратура попросила повідомити до 3 серпня.