Правозахисник про візит французьких депутатів до Криму: Вони взяли участь у ганебному пропагандистському шоу

Про це на своїй сторінці у Facebook написав правозахисник Євген Захаров.

"11 французьких депутатів парламенту не просто порушили законодавство України й міжнародні санкції шляхом їхнього візиту в Крим цими вихідними. Вони також взяли участь у ганебному пропагандистському шоу, заперечуючи кричущі порушення прав людини в рамках російської окупації й обмовили кримських татар, які були викрадені, і дуже ймовірно, вбиті", - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, 29-30 липня делегація з 11 французьких парламентарів на чолі з депутатом національних зборів, екс-міністром транспорту Франції Тьєррі Маріані знову перебувала в окупованому Криму.

У свою чергу Міністерство закордонних справ України рішуче засудило поїздку групи французьких парламентаріїв в окуповану Російською Федерацією Автономну Республіку Крим.