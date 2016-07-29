МЗС про поїздку французьких депутатів до окупованого Криму: вияв свідомої підтримки агресії РФ

Про це УНІАН повідомили у Департаменті політики й комунікацій МЗС.

Зазначається, що «всупереч численним попередженням з боку української сторони французькі політики демонстративно порушили законодавство України та міжнародне право, знехтували офіційною позицією власної держави, яка твердо стоїть на захисті суверенітету і територіальної цілісності України».

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«Розглядаємо дії цих політиків як вияв свідомої підтримки агресії РФ проти України, схвалення ними кремлівської політики утисків прав людини на окупованому півострові», - йдеться у повідомленні.

«Ми вкотре вимагаємо від усіх іноземних громадян чітко дотримуватися законодавства України. Порушників притягатимуть до відповідальності, у т.ч. через застосування визначених законодавством обмежень, зокрема, заборони на в’їзд на територію України», - додали у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, 29-30 липня делегація з 11 французьких парламентаріїв на чолі з депутатом національних зборів, екс-міністром транспорту Франції Тьєррі Маріані знову перебуває в окупованому Криму.