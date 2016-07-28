Французькі депутати знову збираються до окупованого Криму

Візит відбудеться з 29 по 31 липня, передає РІА Новости.

"У складі делегації будуть присутні ті, хто вже відвідував Крим минулого разу, а також шість осіб, які до цього не були в Криму. Я думаю, все це свідчить про те, що ті санкції, які були прийняті проти Росії — зокрема, за свідченнями тих, хто відвідав Крим — довели свою повну неефективність", — сказав Маріані в ході переговорів зі спікером Держдуми Сергієм Наришкіним.

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За словами депутата, французька делегація зустрінеться з "головою" анексованого Криму Сергієм Аксьоновим, "головою державної ради" Володимиром Константиновим, "прокурором" Наталією Поклонською і "губернатором" Севастополя Сергієм Меняйлом.

Нагадаємо, 26 січня Парламентська асамблея ради Європи (ПАРЄ) прийняла резолюцію, в якій визнала законною практику введення санкцій проти депутатів, які відвідують окуповані території, в тому числі – Крим.