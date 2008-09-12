Івано-франківські бютівці підтримали звернення на підтримку Ющенка

Івано-Франківська обласна рада ухвалила заяву на підтримку дій та політики Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це поінформував заступник керівника Секретаріату Президента Роман БЕЗСМЕРТНИЙ.

Він нагадав, що існування інформації про ініціювання прем`єр-міністром України, лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО так званих відкритих листів від депутатів обласних, міських, районних рад до Президента України із звинуваченнями у нібито розвалі парламентської коаліції.

За даними Р.БЕЗСМЕРТНОГО, на сьогодні спроби прийняти такого змісту звернення на засіданнях обласних рад відбулися протягом 9-10 вересня у шістьох областях України, а саме: Волинській, Київській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Черкаській. Але такі спроби переважно вийшли провальними, зауважив він.

За словами Р.БЕЗСМЕРТНОГО, вчора на засіданні сесії Івано-Франківській обласної ради аналогічне звернення БЮТ було поставлено на голосування та зазнало фіаско. Натомість депутати вирішили прийняти звернення на підтримку Президента. Це рішення було підтримано 86 голосами; проти було подано лише 3 голоси із 37 депутатів від фракції БЮТ. Цей факт свідчить, що депутати від БЮТ не підтримали свого партійного керівника і стали на позицію Президента, зауважив заступник керівника Секретаріату.

«Підтримуємо Президента України Віктора ЮЩЕНКА в його діях щодо вступу України в НАТО, ЄС, інші європейські структури, а будь-які наміри сформувати у Верховній Раді прокремлівську більшість розглядаємо як зраду довіри виборців», - йдеться у цьому документі.

У зверненні також висловлено заперечення конституційним змінам на користь іншої форми правління в Україні.

«Ми рішуче заперечуємо спробу створити парламентську республіку, а з нею - колективну безвідповідальність за долю країни. На цьому історичному етапі тільки Президент виступає гарантом стабільності та поступу держави», - наголосили депутати Івано-Франківської облради.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ також повідомив, що у деяких місцевих радах за дорученням Ю.ТИМОШЕНКО відбуваються спроби зняти «незручних» голів обласних державних адміністрацій шляхом висловлення їм недовіри, зокрема в Тернопільській та Чернігівській областях, однак ініціатори цих рішень зазнали поразки.