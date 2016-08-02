Ставицький про останню розмову з Януковичем перед втечею: Він сказав, що поспішає, а куди - дізнався зі ЗМІ

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

"Коли я побачив, що відбувається, вважав своїм обов'язком доповісти, що перебуваю на робочому місці. Мене гризла цікавість, що відбувається. Я подзвонив Януковичу, почав доповідь. Він сказав: "Давай швидше, я поспішаю!" А куди він поспішає, я потім дізнався зі ЗМІ", - повідомив він.

На думку екс-міністра, втеча Януковича виглядає більше як переляк, а не політичне рішення.

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"Люди, які беззастережно йому довіряли і вірили - через страх, через переконання, через службу, – вважають себе зрадженими", - додав він.

За словами Ставицького, під час подій на Майдані він також говорив з Олександром Турчиновим. "Він звернувся до мене. Сказав, що ми - державні люди, та всі інші питання повинні бути вирішені потім", - зазначив екс-міністр.

Як повідомляв УНІАН, раніше деякі ЗМІ розповсюдили інформацію про затримання в Ізраїлі екс-міністра уряду Миколи Азарова. Сам Ставицький спростував це повідомлення і назвав його фейком.

"Це просто фейковая інформація (затримання та обшуки в будинку). Я вважаю, що те, що відбувається в останні тижні з моєю родиною і зі мною, - просто тиск з метою шантажу, а також використання моєї так званої справи в корисливих інтересах особами, які зараз борються за крісло генпрокурора", - сказав він.

Ставицький підозрюється в Україні у привласненні, розтраті державної власності шляхом зловживання владою. 24 березня 2014 року Генеральна прокуратура оголосила його в розшук.