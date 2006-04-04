Омельченко керуватиме Києвом ще 10 днів

Київська міська територіальна виборча комісія офіційно оголосила переможцем на виборах Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову зачитала голова комісії Галина БІЛИК.

Згідно з документом, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ «визначається обраним Київським міським головою в одномандатному виборчому окрузі по виборах Київського міського голови 26 березня 2006 року як такий, який отримав більшу частину голосів виборців, що взяли участь у голосуванні, відносно інших кандидатів, що балотувалися».

Згідно з наступним пунктом постанови, повідомлення про результати голосування і підсумки виборів буде опубліковано у газети «Хрещатик» 5 квітня 2006 року, тобто завтра.

Постановою Г.БІЛИК доручається поінформувати Київську міську раду про результати виборів на пленарному засіданні ради.

Під час оприлюднення постанови на відкритому засіданні КМТВК був присутній Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, який після оприлюднення документу подякував комісії за гарну роботу і зазначив, що це були найдемократичніші вибори в Україні.

Згідно із законодавством, рішення КМТВК може бути оскаржено протягом 10 діб. На цей період Київським міським головою залишається Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, за остаточними даними Київської міської територіальної виборчої комісії, на виборах Київського міського голови за Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО проголосували 457 тис. 887 виборців. За Віталія КЛИЧКА проголосували 341тис. 249 виборців, за Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА – 305 тис. 363 киян. Не підтримали жодного кандидата 73тис. 937 виборців, що взяли участь у голосуванні.