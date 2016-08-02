Україна відкрила почесне консульство у Сан-Марино

Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України, його очолив громадянин Італії - підприємець та президент італійської Асоціації лісового господарства Андреа Негрі.

Серед основних завдань почесного консульства – надання безоплатної консультаційної допомоги та сприяння у разі потрапляння громадян України в надзвичайні ситуації на території Сан-Марино, а також розширення можливостей із просування інтересів України у цій державі на політичному та економічному напрямах.

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Адреса почесного консульства: Contr. Borgoloto, n.17/23, San Marino 47890.

Телефон: +39 0549/879420, факс: +39 0549/879420, електронна пошта: consolatoucrainarsm@alice.sm.

Почесне консульство працюватиме з 10:30 до 12:30 по вівторках та четвергах.