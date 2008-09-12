Тимошенко: не треба переговорів, треба просто повернутися

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО наголошує, що фракція БЮТ повністю відкрита для переговорного процесу щодо відновленню коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції.

«Ми повністю відкриті для переговорного процесу, але питання в тому, що для того, щоб «Наша Україна» і Президент повернулися в демократичну коаліцію, ніяких переговорів не потрібно – треба просто повертатися, поважаючи і люблячи Україну, цінуючи її стратегічний курс на європейську інтеграцію і збереження суверенітету», - зазначила Ю.Тимошенко.