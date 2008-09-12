Тимошенко: не треба переговорів, треба просто повернутися
18:46, 12 вересня 2008Політика
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... люблячи Україну та європейську інтеграцію
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО наголошує, що фракція БЮТ повністю відкрита для переговорного процесу щодо відновленню коаліції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції.
«Ми повністю відкриті для переговорного процесу, але питання в тому, що для того, щоб «Наша Україна» і Президент повернулися в демократичну коаліцію, ніяких переговорів не потрібно – треба просто повертатися, поважаючи і люблячи Україну, цінуючи її стратегічний курс на європейську інтеграцію і збереження суверенітету», - зазначила Ю.Тимошенко.
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