Богатирьова: мого виключення з ПР вимагала Тимошенко

Секретар РНБО Раїса Богатирьова заявляє, що її виключення з Партії регіонів вимагала прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко. Про це вона сказала в інтерв`ю "Обозревателю".

Про рішення політради про виключення з партії Раїса Богатирьова дізналася з Інтернету: "Новина виявилася досить несподіваною і неприємною, скажем так".

На запитання кореспондента, чи намагався Віктор Янукович зв`язатися з нею особисто до або після політради, Богатирьова відповіла: "Ні. Очевидно, аргументів, та і сміливості не було.

Про дійсні його мотиви я здогадуюся. Преса постійно пише про якісь мої амбіціях – мало не прем`єрські. Насправді їх немає – питання подібного працевлаштування в принципі ніколи не стояло. Отже стався груповий передчасний переляк Віктора Федоровича і Юлії Володимирівни.

Рухаючись на зближення з БЮТ, Янукович, не без задоволення, реалізував вимоги Тимошенко про моє виключення з партії".