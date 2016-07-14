Рада сьогодні планує ратифікувати Паризьку угоду і прийняти пакет соціальних законів (наживо)

Про це йдеться у порядку денному засідання.

Крім того, народні депутати планують розглянути у першому читанні проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" щодо соціального захисту членів сімей учасників антитерористичної операції.

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Також депутати планують прийняти Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання допомоги на дітей померлого годувальника (проект н.д. Л.Денісової надано 19.05.2016, подання Комітету – 14.06.2016).

До сесійної зали для другого читання винесено проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань правового режиму території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Крім того, у другому читанні парламентарії планують розглянути проект Закону про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, а також проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, на виконання зобов'язань України з лібералізації візового режиму з Європейським Союзом.