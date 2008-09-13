Представника Ющенка знову не пустили на засідання Кабміну

Кабінет міністрів вкотре не дозволив представникові Президента України взяти участь в урядовому засіданні, провокуючи цим напруженість у відносинах між урядом і Главою держави. Про це заявив сьогодні керівник Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента України Роман ЖУКОВСЬКИЙ

Як повідомляє президентська прес-служба, Р.ЖУКОВСЬКИЙ із офіційним дорученням, підписаним главою Секретаріату Віктором БАЛОГОЮ, прибув сьогодні на засідання Кабінету міністрів, на якому мав бути розглянутий проект Державного бюджету на 2009 рік.

В Секретаріаті наголошують, однак чиновники урядової канцелярії після довгих зволікань і консультацій відмовили Р.ЖУКОВСЬКОМУ у перебуванні в залі засідань уряду.

«Згідно з офіційним розпорядженням керівника президентського Секретаріату я вчасно з`явився в будинку уряду, аби взяти участь в засіданні Кабміну замість представника Президента Олександра ШЛАПАКА, який не міг цього зробити з поважних причин. Мною було пред`явлено відповідне доручення. Урядові чиновники вивчали цей документ доти, поки урядове засідання не розпочалося. Таким чином, мені відмовили у можливості представити позицію та зауваження Президента щодо законопроекту про Держбюджет», - підкреслив Р.ЖУКОВСЬКИЙ.

Водночас, за його словами, Глава держави має суттєві застереження щодо окремих статей пропонованого бюджету.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Р.ЖУКОВЬКИЙ розповів журналістам, що Президент має застереження щодо низки позицій проекту бюджету. Зокрема, уряд визначив на 1 січня наступного року прожитковий мінімум у 723 гривні, тоді як вже у червні цього року Міністерство праці та соціальної політики обрахувало його фактичний розмір у 738 гривень.

На програму спорудження доступного житла, яка запроваджена Указом Президента України і мала розпочатися з 2009 року, при потребі в 0,5 % валового внутрішнього продукту або 6,3 млрд. гривень, Кабмін передбачає виділити 1,6 млрд. гривень. Але і цю суму планується передати у статутні фонди державних банків, які, у свою чергу, мають відшкодувати громадянам 25% від першого внеску на придбання житла. «Однак банки не мають законних підстав для проведення таких компенсацій. Окрім того, перекручено суть президентської ініціативи щодо доступного житла: замість реального здешевлення будівництва житла пропонується механізм, який лише збагатить забудовників і посередників», – вважає Р.Жуковський.

Суттєве зауваження Президента щодо проекту Державного бюджету наступного року стосуються погашення боргу перед Росією. Глава держави вважає, що існуюча заборгованість, яка становить трохи більше 1 млрд. доларів, є перешкодою для переходу на ринкові засади економічних взаємин із сусідньою країною. Урядом цього у проекті бюджету не передбачено, у той час як непогашений борг призводить до втрати Україною у відносинах із РФ щороку щонайменше 1,5 млрд. доларів, зауважив Р.ЖУКОВСЬКИЙ.

За його словами, Кабінет міністрів не передбачив необхідне фінансування потреб Збройних сил, у тому числі переозброєння армії та її переведення на контрактну основу. Так, Президент пропонує збільшити асигнування на створення, модернізацію та закупівлю озброєння на 5 млрд. гривень. Однак Кабмін на ці цілі передбачає виділити суму, вп`ятеро меншу, нагадав представник Секретаріату президента.

Він повідомив, що уряд надіслав до Секретаріату проект Держбюджету наступного року лише за 2 години до його розгляду. За вихідні він буде докладно проаналізований, всі висновки фахівців Секретаріату найближчим часом будуть представлені публічно, наголосив Р.ЖУКОВСЬКИЙ.