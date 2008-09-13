Резерви Кабміна пішли на воду й снаряди

Уряд виділив з резервного фонду 13,3 млн грн на першочергові знезаражуючі заходи на території областей, які постраждали від повені 23-27 липня 2008 року на заході країни.

Це визначено розпорядженням Кабінету міністрів від 10 вересня, повідомляє Українська правда.

Відповідно до документа, з 13,3 млн грн міністерству охорони здоров`я виділяється 8,6 млн грн, а міністерству аграрної політики - 4,7 млн грн.

Крім того, Кабмін виділив 21,5 млн грн для проведення першочергових заходів щодо ліквідації наслідків НП на складах 61-го арсеналу Південного оперативного командування української армії біля м. Лозова Харківської області.

Виділення цих коштів для Харківської облдержадміністрації з резервного фонду держбюджету країни передбачено розпорядженням Кабміну від 3 вересня.

Встановлено, що закуповувати товари й оплачувати роботи за рахунок зазначених коштів можна за спрощеною процедурою.