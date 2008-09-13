Що Ющенко робитиме на Дніпропетровщині?

(програма перебування)

14 вересня Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Дніпропетровської області. Як повідомляє прес-служба Глави держави, о 17:20 В.ЮЩЕНКО візьме участь у церемонії відкриття Меморіалу жертвам політичних репресій та Голодомору (Дніпропетровський район, 9-й кілометр Запорізького шосе). Пряму трансляцію заходу забезпечуватиме «5 канал». Також урочистості у прямому ефірі транслюватиме Національна телекомпанія України. О 19:30 Президент візьме участь в урочистій церемонії відкриття стадіону «Дніпро» футбольного клубу «Дніпро» (м. Дніпропетровськ, вул. Щорса, 4). Пряму трансляцію заходу забезпечуватиме «5 канал» і ТЕТ. Також урочистості у прямому ефірі транслюватиме НТКУ.

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