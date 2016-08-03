ГПУ: Рішення про екстрадицію Ставицького залежить від ізраїльської сторони

Про це повідомив начальник Головного управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

"Ми направили запит. 12 липня Мін'юст Ізраїлю його отримав. Термін виконання не визначено. Про перспективи виконання також нічого не визначено - як вирішать", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, Ставицький обіймав посаду міністра енергетики і вугільної промисловості з грудня 2012 року по лютий 2014 року в уряді Миколи Азарова.

Він підозрюється в привласненні, розтраті державного майна шляхом зловживання владою в особливо великих розмірах або організованою групою (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

У 2014 році Ставицький був оголошений у розшук через Інтерпол.

6 травня 2016 року деякі ЗМІ розповсюдили інформацію про затримання Ставицького в Ізраїлі. Сам екс-міністр спростував це повідомлення і назвав його фейком.