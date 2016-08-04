Порошенко подякував італійським парламентаріям, які відхили пропозицію про скасування санкцій проти РФ

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Порошенка у Facebook.

«Дякую італійським парламентарям, які відхили пропозицію окремих партій про скасування санкцій проти РФ! Натомість парламент Італії прийняв резолюцію про підтримку України, яка містить заклик до повного виконання Мінських угод. Окремо дякую всім, хто працює для створення потужної проукраїнської коаліції у світі!», - наголосив президент.

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Як повідомляв УНІАН, посол України в Італії Євген Перелигін написав у Facebook, що в Палаті депутатів Італії (нижня палата парламенту) провалилася спроба прийняти резолюцію щодо скасування санкцій проти Російської Федерації, запроваджених через агресію в Україні.

За словами посла, при цьому 3 серпня Палата депутатів Італії прийняла резолюцію із закликом до повного виконання Мінських угод з метою забезпечення стабільності Української держави.

"Парламент Італії у своїй резолюції під назвою «Напрямки європейської та зовнішньої політики Італії у контексті останніх подій у світі» рекомендує уряду країни вживати заходів для забезпечення виконання Мінських угод, що має стати головною передумовою для можливого відновлення нормальних економічних відносин між Італією та РФ", - заявив дипломат.

Посол відзначив, що резолюцію підтримали депутати Демократичної партії, «Нового правого центру», а також окремі депутати групи «Різні».

"У той же час члени Палати депутатів не підтримали проект резолюції опозиційної політичної сили «Рух 5 зірок», в якому міститься заклик до уряду Італії щодо «негайного скасування санкцій проти Росії»", - заявив Перелигін.

Влітку цього року низка регіональних рад Італії ухвалили резолюції про визнання анексованого Криму територією Росії. Зокрема таке рішення було прийнято регіональними радами Венето, Лігурії і Тоскани.