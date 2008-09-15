Литвин каже, що його два дні вмовляли на коаліцію
Політиик озирається на НУ-НС
Лідер фракції блоку свого імені Володимир ЛИТВИН підтверджує інформацію про проведення консультацій щодо формування нової коаліції у складі Блоку Юлії Тимошенко, блоку “Наша Україна – Народна самооборона” та Блоку Литвина.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.
За його словами, відповідні зустрічі представників цих політичних сил проводились в суботу та неділю.
«Були зустрічі, де обговорювалося питання з приводу того, щоб сформувати коаліцію за участю БЮТ, НУ-НС і нашого блоку», - сказав В.ЛИТВИН.
За його словами, в цьому питанні необхідно звернути увагу і на позицію фракції НУ-НС.
«Говорити про щось передчасно, а те, що такі зустрічі відбувалися в суботу і неділю, я підтверджую», - сказав лідер блоку.