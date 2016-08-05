Росія проводить ротацію військових на адмінкордоні в анексованому Криму - ДПСУ

Про це 4 серпня повідомив речник Держприкордонслужби України Олег Слободян, передає Крим.Реалії.

«На передових позиціях, облаштованих на адмінкордоні між окупованим Кримом і Херсонською областю, проходять заходи щодо ротації Збройних сил Російської Федерації. З 27 по 30 липня з Краснодарського краю на тимчасово окуповану територію Криму через Керченську поромну переправу переміщена значна частина військової техніки та особового складу Збройних сил Росії», – сказав він.

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Зокрема, як стверджує спікер, перекинули бронетанкову групу з 247 десантного штурмового полку, який дислокується у Ставрополі, і 7-ї десантно-штурмової дивізії з Новоросійська.

«Передбачається, що новоприбулі підрозділи на російських передових позиціях поблизу адмінкордону замінять бронетанкову групу 11-ї окремої десантно-штурмової бригади з місцем дислокації Улан-Уде, Республіка Бурятія. Ці військовослужбовці перебувають на території анексованого Криму з березня цього року», – додав Слободян.

Як повідомляв УНІАН раніше, українські прикордонники фіксують поблизу адмінмежі з окупованим Росією Кримом активне використання окупантами військової авіації на низьких висотах.