ДПСУ фіксує активне використання окупантами військової авіації біля межі Криму з Херсонщиною

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу помічник голови Державної прикордонної служби - прес-секретар Олег Слободян.

«Військова авіація продовжує активно використовуватись російсько-терористичними військами поблизу адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом. Лише упродовж вчорашнього дня прикордонники у 5 випадках спостерігали польоти російських вертольотів Мі-8 та Мі-24 вздовж адмінмежі з Кримом на висоті до 100 метрів. Адмінмежу дані транспортні засоби не перетинали», - заявив Слободян.

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Також, за його словами, сьогодні близько 9 ранку прикордонний наряд, який ніс службу в районі Арабатської стрілки, спостерігав, як на відстані близько 1 кілометра до адмінмежі над тимчасово окупованою територією Криму російсько-терористичні війська підняли в небо аеростат.

«Ціль нерухома та піднята, можливо, з метою відеоспостереження. Наразі вона все ще перебуває в повітрі», - зазначив Слободян.

За його інформацією, на Донбасі в смузі безпеки вздовж лінії бойових зіткнень українські військові упродовж тижня зафіксували 11 безпілотних літальних апаратів, які російські терористичні війська використовували для розвідувальної діяльності.