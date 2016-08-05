Турчинов: Росія швидкими темпами мілітаризує окупований Крим

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов.

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«Ми знаємо, що дуже швидкими темпами відбувається мілітаризація окупованого Криму, де РФ створила достатньо потужне угрупування військ», - сказав Турчинов, зауваживши, що Росія в Криму використовує потужні засоби для прикриття свої військових сил з повітря.

Він повідомив, що поблизу Джанкоя розміщені ракетні комплекси С-400.

За його словами, в Криму створюється дуже потужний військовий потенціал. «В першу чергу я звертаю увагу, що в цьому потенціалі переважають наступальні засоби зброї та військової техніки», - зауважив Турчинов.