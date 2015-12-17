Порошенко заявляє про зростання мілітаризації Криму
16:57, 17 грудня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко заявляє про зростання мілітаризації Криму та закликає скоординувати дії для нейтралізації цієї загрози.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом сьогодні у Брюсселі.
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«Ми обговорили і ситуацію в окупованому Криму, і зростаючу мілітаризацію півострова, і зрозуміло, що нейтралізувати цю загрозу ми можемо лише спільними та скоординованими діями», - заявив він.
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