Порошенко заявляє про зростання мілітаризації Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом сьогодні у Брюсселі.

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«Ми обговорили і ситуацію в окупованому Криму, і зростаючу мілітаризацію півострова, і зрозуміло, що нейтралізувати цю загрозу ми можемо лише спільними та скоординованими діями», - заявив він.