САП готує нові обшуки у справі про "чорної бухгалтерію" ПР

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" сказав голова Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

За його словами, відповідні клопотання вже направлені до суду.

"Справа розслідується за кількома напрямами: є політичний напрям, є журналістське напрямок, є економічний напрямок. Слідство триває, сьогодні підписав 15 нових клопотань про тимчасовий доступ і деяких обшуки", - сказав він.

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Нагадаємо, в кінці травня Національне антикорупційне бюро почало розслідування за заявою колишнього заступника голови Служби безпеки України Віктора Тропака. Той передав НАБУ документи, які нібито підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів ряду колишніх і нинішніх високопоставлених чиновників. За його словами, мова йде про так звану "чорну бухгалтерію" із загальними виплатами на суму близько 2 мільярдів доларів.

Серед фігурантів цих матеріалів – міністри і керівники відомств, народні депутати, відомі політики, громадські діячі, представники міжнародних організацій, судді, в тому числі вищих судових інстанцій. У той же час Трепак "в інтересах майбутнього слідства" відмовився називати прізвища чиновників і політиків, які фігурують у документах, а також обставини, за яких ці люди отримували гроші.