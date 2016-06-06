Грицаку нічого не було відомо про передачу Трепаком "чорної бухгалтерії" Партії регіонів до НАБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це Грицак заявив на прес-конференції у Києві.

«На жаль, про підготовку або передачу матеріалів «чорної бухгалтерії» до НАБУ мені не було нічого відомо», - сказав він.

«Віктор Трепак дійсно працював у мене першим заступником, начальником Головного управління «К», крім цього він курирував підрозділ, який допомагав розслідувати злочини проти Майдану», - повідомив Грицак.

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Як повідомляв УНІАН, 30 травня НАБУ розпочало розслідування за заявою Трепака. В інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня" він повідомив, що передав до НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів ряду колишніх та нинішніх високопосадовців на суму майже 2 млрд доларів.