Грицаку нічого не було відомо про передачу Трепаком "чорної бухгалтерії" Партії регіонів до НАБУ
Голова СБУ Василь Грицак заявляє, що йому нічого не було відомо про передачу його колишнім першим заступником Віктором Трепаком «чорної бухгалтерії» Партії регіонів до Національного антикорупційного бюро України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Грицак заявив на прес-конференції у Києві.
«На жаль, про підготовку або передачу матеріалів «чорної бухгалтерії» до НАБУ мені не було нічого відомо», - сказав він.
«Віктор Трепак дійсно працював у мене першим заступником, начальником Головного управління «К», крім цього він курирував підрозділ, який допомагав розслідувати злочини проти Майдану», - повідомив Грицак.
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Як повідомляв УНІАН, 30 травня НАБУ розпочало розслідування за заявою Трепака. В інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня" він повідомив, що передав до НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів ряду колишніх та нинішніх високопосадовців на суму майже 2 млрд доларів.