"Чорна бухгалтерія" Партії регіонів перетинається зі справами по злочинах проти Майдану - НАБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

Читайте такожСитник анонсує найближчим часом виклики на допити фігурантів "чорної бухгалтерії" Партії регіонів

"У мене вчора була зустріч з Сергієм Горбатюком, який розслідує справи по Майдану, він сам мені подзвонив, оскільки перетинаються ці документи зі справами, які перебувають у його управлінні", - заявив Ситник.

"Я не виключаю такого продуктивного обміну інформацією між нашими відомствами в цьому напрямку", - додав директор НАБУ.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня НАБУ почало розслідування за заявою колишнього першого заступника голови СБУ Віктора Трепака.

Він повідомив, що передав НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів ряду колишніх і нинішніх високопоставлених посадових осіб на суму майже 2 млрд доларів.