НАБУ: незаконна санкція на обшук бюро дозволяє вилучати будь-які носії інформації (документ)

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зокрема, НАБУ опублікувало у себе на сайті копію ухвали Печерського районного суду Києва на проведення працівниками Генеральної прокуратури обшуку в приміщенні НАБУ по вулиці Сурикова, 3.

«Цю ухвалу, як і сам обшук, Національне антикорупційне бюро вважає незаконною, і буде вживати усіх необхідних дій в межах чинного законодавства для захисту матеріалів досудових розслідувань та іншої важливої інформації від спроб незаконного вилучення», - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що в ухвалі не вказано ані конкретних обставин здійснення правопорушення, ані прізвищ детективів, які вчинили вказане правопорушення, ані інформації про те, в рамках якого провадження, на думку прокурорів ГПУ, здійснювалося «незаконне прослуховування».

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Проте, як повідомляють в НАБУ, це не завадило судді Печерського райсуду дати санкцію на обшук «за робочим місцем детективів», тобто у будівлі бюро, оскільки, на його думку, «стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення..., що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування».

Зокрема, суддя дозволив відшукувати у будівлі НАБУ: документи в їх електронному та паперовому вигляді, комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі, блокноти, записні книжки, чорнові записи, засоби зв’язку та інші речі, які використовувались та використовуються в ході неправомірних дій, а також можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

«Тобто фактично суддя санкціонував вилучення будь-яких документів чи носіїв інформації будь-де в приміщенні Національного бюро», - обурюються у відомстві.

Повідомляється, що санкція на обшук видана 4 серпня та діятиме протягом 30 днів з дня постановлення ухвали.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні слідчо-оперативна група ГПУ прибула до НАБУ, де провела виїмку документів.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що таким чином ГПУ перевіряє інформацію Служби безпеки України про незаконне прослуховування телефону непричетної до кримінальної справи НАБУ особи.

Водночас в НАБУ наголосили, що «станом на 14:00 дій, спрямованих на вилучення документів чи обшук в кабінетах співробітників або інших приміщеннях бюро, з боку працівників ГПУ не вчинялося».