У НАБУ спростовують вилучення документів Генпрокуратурою, відомство працює в штатному режимі - заява

Про це йдеться у заяві прес-служби Антикорупційного бюро, яка розміщена у Facebook.

Зокрема, зазначається, що "сьогодні, 5 серпня, до будівлі Національного антикорупційного бюро, що по вул. В. Сурикова, 3, м. Київ, прибула слідчо-оперативна група Генеральної прокуратури України з наміром провести обшук. Групу очолює начальник управління ГПУ з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Дмитро Сус".

На підтвердження законності своїх дій, йдеться далі в заяві, співробітники ГПУ пред'явили ухвалу суду. Підставою для обшуку в ухвалі було вказано розслідування кримінального провадження від 22 квітня 2016 року за фактом здійснення незаконного прослуховування співробітниками НАБУ телефонних розмов фігурантів одного з кримінальних проваджень, яке розслідує Бюро.

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Представникам ГПУ було пред’явлено документи, які підтверджують законність дій НАБУ, та роз’яснено, що, згідно з діючим законодавством, НАБУ не має повноважень для здійснення автономного прослуховування і користується потужностями СБУ, відтак факти, наведені як підстави для обшуку, рівно як і відомості, внесені до ЄРДР в рамках даного провадження, не відповідають дійсності.

"Показово, що дане провадження було розпочато у квітні, одразу після того, як НАБУ ініціювало активне обговорення у публічній площині питання про надання Бюро прав для автономного прослуховування. Три місяці справа «пролежала на полиці», і тепер, коли відповідний законопроект підготовлено, погоджено та винесено на розгляд Верховної Ради, слідчі прийшли до Національного бюро з обшуком. І ще один цікавий момент – стаття, за якою кваліфіковане дане кримінальне провадження, не відноситься до компетенції підрозділу, очолюваного паном Сусом", - зауважив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.

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Станом на 14.00 дій, спрямованих на вилучення документів чи обшук в кабінетах співробітників або інших приміщеннях Бюро, з боку працівників ГПУ не вчинялося.

На час проведення обшуку з метою уникнення можливих провокацій для забезпечення правопорядку у будівлі було задіяно групу спецназу НАБУ.

Інформація, розповсюджена у деяких ЗМІ, що на території НАБУ нібито перебуває спецпідрозділ СБУ "Альфа", не відповідає дійсності, додали у прес-службі.