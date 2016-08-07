Єфремов брав участь у сепаратистському мітингу під Луганською облрадою у березні 2014 - відео

Відповідний ролик з'явився на каналі TVgolosnaroda на Youtube 6 серпня.

Єфремов виступив на площі перед сесією обласної ради, на якій депутатами було прийнято рішення провести "референдум" про відділення Луганської області від України, "залишивши за собою право звернутися за допомогою до братнього народу Російської Федерації".

Лідер парламентської фракції ПР тоді заявив, що "призначення нової влади не відповідає ані Конституції України, ані законам України".

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На мітингу також були присутні мер Луганська Сергій Кравченко та його заступники Заза Зухбая і Олександр Ткаченко, голова обласної адміністрації Володимир Пристюк, скандально відомий депутат облради від ПР Арсен Клінчаєв, директор телеканалу "ЛКТ" (Луганське кабельне телебачення) Герман Кудінов, голова облради Валерій Голенко, депутати ВР Сергій Дунаєв та Сергій Горохов.

Нагадаємо, Єфремова затримали 30 липня в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними Генеральної прокуратури, намагався вилетіти до Відня.

1 серпня Печерський районний суд Києва заарештував його на 2 місяці.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Єфремов підозрюється у вчиненні умисних дій з метою зміни меж України, у причетності до створення терористичної організації «ЛНР» і заволодіння майном підприємства «Луганськвугілля».

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За словами Луценка, інкриміновані екс-«регіоналу» статті не передбачають застави або домашнього арешту як запобіжного заходу.

2 серпня колишній депутат Ради від ПР Володимир Ландік заявив, що Єфремов був організатором захоплення будівлі Луганської обладміністрації та обласного управління Служби безпеки України в березні 2014 року.