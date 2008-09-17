Кучма про Ющенка, парламент, кризу і європейську модель

Екс-президент України Леонід КУЧМА вважає, що свою позицію стосовно врегулювання нинішньої політичної кризи має висловити Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Про це Л.КУЧМА заявив учора в Києві.

“Президент повинен як глава держави, як лідер нації – він весь час це підкреслює – сказати своє бачення, свої пропозиції щодо виходу із цієї кризи”, - переконаний він.

Стосовно ситуації у парламенті Л.КУЧМА заявив, що не бачить ніякої перспективи, плідної конструктивної співпраці політичних сил у цій Верховній Раді, і що “міна повільної дії” була закладена при призначенні останніх позачергових виборів.

В той же час, відповідаючи на запитання: “Коли депутати знімуть з себе недоторканність?”, Л.КУЧМА заявив: “Ніколи - я в цьому переконаний. Так як ніколи вони не підуть на європейську модель виборчої системи”.

При цьому, за його словами, за європейською моделлю конкретна людина від будь-якої партії проходить до парламенту на виборах у своєму окрузі, а вже перемігши, іде до фракції своєї політичної сили.

Порівнюючи ситуацію в Україні, екс-президент зазначив: “У нас сьогодні не вибори. Сьогодні всі депутати – кнопкодави, як вони самі себе називають. Від них нічого не залежить. Я часто спілкуюсь сьогодні з деякими депутатами, і кажу: “Ну що ви там вирішили на фракції з приводу розвитку подій?”. А вони кажуть: “Нас до цього не допускають”. Бо переговори ведуть лідери, а лідери не звикли радитися зі своїми депутатами”.

Як повідомляв УНІАН, учора в парламенті голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК офіційно оголосив про припинення діяльності демократичної коаліції у складі фракцій БЮТ та НУ-НС.

Учора ж Конституційний суд України визнав конституційним законопроект щодо обмеження повноважень народних депутатів, це дає можливість депутатам ВР розглянути і прийняти його в парламенті.