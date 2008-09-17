Герман сподівається, що Тимошенко наслідує приклад Яценюка

Член парламентської фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН схвалює рішення Арсенія ЯЦЕНЮКА щодо відставки з посади голови Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила в інтерв’ю журналістам.

«Я вважаю, що це вчинок гідний людини, яка шанує домовленості і шанує закон», - сказала вона.

Г.ГЕРМАН також висловила сподівання, що згідно з коаліційною угодою всі інші фігуранти коаліції вчинять так само.

«Будемо сподіватися, що всі інші фігуранти коаліції, що розпалася, будуть слугами даних зобов’язань», - сказала вона.

В той же час Г.ГЕРМАН вважає, що сьогодні зарано вести мову про якісь інші кандидатури на посаду спікера.

«Коли будуть домовленості по коаліції, тоді можна говорити про кандидатуру», - сказала вона.

Г.ГЕРМАН також повідомила, що лідери всіх фракцій ВР звернулися до А.ЯЦЕНЮКА з проханням продовжувати вести пленарні засідання.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні А.ЯЦЕНЮК подав у відставку з посади голови Верховної Ради.

«Що стосується роботи парламенту, то заяву я направляю в Регламентний комітет, і, відповідно до вимог тимчасового регламенту, до того моменту, поки не буде розглянуто це питання, я буду далі продовжувати керувати парламентом», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він також закликав усіх депутатів «бути чесними перед собою і перед людьми, які нас вибрали».