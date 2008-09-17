Луценко у відставку не піде - він із самого початку був проти
14:33, 17 вересня 2008Політика
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Міністр пояснив бажання залишитися
Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО не збирається подавати у відставку зі своєї посади у зв`язку з розпадом коаліції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сьогодні заявив журналістам.
«Я не маю наміру подавати у відставку», - сказав він.
Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що розпад коаліції спровокований Секретаріатом Президента і очолювана ним «Народна самооборона» виступала категорично проти цього.
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