Левко Лук’яненко пішов від Ющенка зі скандалом

Левко ЛУК’ЯНЕНКО склав із себе повноваження голови Комісії з помилування при Президентові України, написавши відповідну заяву на ім’я глави держави Віктора ЮЩЕНКА.

Своє рішення Л.ЛУК’ЯНЕНКО аргументував тим, що В.ЮЩЕНКО так і не почав нову добу в історії України, повідомив він УНІАН.

«Замість посадити бандитів до в`язниці, Ви їх поставили поруч з собою, що майже однозначне з опусканням себе до їхнього рівня», - звертається Л.ЛУК`ЯНЕНКО до Президента.

Вказуючи на те, що В.ЮЩЕНКО «оточив себе людьми, які дбають не про долю України, а про свої егоїстичні інтереси», Л.ЛУК’ЯНЕНКО апелює до Президента: «Ви потураєте главі Вашого Секретаріату, який зниження рейтингу „Нашої України" вирішив лікувати не покращенням її діяльності, а створенням іншої партії. Глава Секретаріату розіслав по областях антиконституційну вказівку, щоб керівники виступили з вимогою до Президента встановити пряме президентське правління, але Ви маєте знати, що таке не передбачене Конституцією і є ні чим іншим як узурпацією влади».

На думку Л.ЛУК’ЯНЕНКА, глава держави не скористався теперішніми вищими повноваженнями для наведення ладу в країні, і надання ширших прав сьогодні несе загрозу національній безпеці країни.

«Надання Вам ширших прав, у теперішню відсутність виконавської дисципліни в органах виконавчої влади, створило б в Україні страшніший хаос, яким не проминула б скористатися Москва для перетворення України в Малоросію. Ваше прагнення продовжити собі президентські повноваження не чесним служінням Україні, а різними організаційними способами та боротьбою проти Вашого ж помаранчевого уряду та публічне звинувачення голови уряду у злочині - неприпустиме», - заявив Л.ЛУК`ЯНЕНКО.

Політик переконаний, що «Президент цивілізованої держави перед тим, як звинувачувати прем’єра у злочинах, дав би завдання слідчим органам спочатку встановити істину, а вже потім виступати публічно».

«У морі хабарництва і беззаконня, в павутинні бюрократичного дисциплінованого жадібного чиновництва звичайна людина підіймає голову й задихається від втрати моральних критеріїв на вершині державної піраміди з Вами на чолі», - йдеться у заяви.

Усе вищезазначене не дає можливості Л.ЛУК’ЯНЕНКУ, як він стверджує, продовжувати працювати надалі на чолі комісії.

«За таких обставин вважаю за неможливе продовжувати виконання обов`язків голови Комісії з помилування при Президентові України ЮЩЕНКУ і повертаю посвідку», написав Л.ЛУК`ЯНЕНКО.