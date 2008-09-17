Тимошенко в шоці - їй потрібно хоч кілька днів, щоб оговтатися

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що політичним силам знадобиться час для проведення консультацій про оптимальний вихід із ситуації, що склалася, після одностороннього виходу президентської команди зі складу парламентської коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«Після шокового розвалу демократичної коаліції в результаті одностороннього виходу Президента і його команди весь політикум перебуває зараз у такому стані, що потрібне бодай кілька днів, щоб оговтатися від такого удару», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому прем`єр, як і раніше, переконана в тому, що в існуючих геополітичних умовах і умовах світової фінансової кризи проведення дострокових виборів до українського парламенту є безвідповідальним кроком.

«Для нашої команди дострокові вибори є одним з найлегших способів, оскільки наша політична сила за всіма рейтингами довіри посідає перше місце. Але, разом з тим, світ живе складним життям, сьогодні фінансова криза охопила практично весь світ і призвела до гіперінфляції багато країн, які не знали, що таке інфляція. Фінансова криза за один день ховає десятки найпотужніших фінансових установ, які налічують до 200 років своєї історії. Безперечно, в таких умовах сьогодні кидати країну у дострокові вибори є безвідповідальним», - вважає прем`єр.

Ю.ТИМОШЕНКО також наголосила, що політичні сили не приступили до переговорів про формування нової коаліції. «Водночас, мене поінформували про те, що хтось з команди БАЛОГИ оприлюднив якісь потенційні склади уряду коаліції БЮТ і Партії регіонів. Я хочу сказати, що вони папери переплутали: це вони взяли у БАЛОГИ в той час, коли він вів переговори з Партією регіонів про створення спільної коаліції. Ніякі нові уряди не створюються, ніякі переговори про це не ведуться», - запевнила Ю.ТИМОШЕНКО.