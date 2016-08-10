Геращенко: Заявлені ФСБ РФ "українські диверсанти" - це насправді російські дезертири

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Антон Геращенко.

За його словами, головним завданням зовнішньої і внутрішньої політики Путіна на цьому етапі є: за жодних умов не повертати Україні Крим; домогтися поступового повного зняття санкцій з РФ в обмін на повернення окупованої частини Донбасу на вигідних умовах Росії.

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"Тактичним завданням Путіна є мобілізація трохи втомленого від нього російського електорату для голосування на парламентських виборах за Партію влади. Для цього потрібні гучні заяви - "Росія в небезпеці", "Караул - інваліда зору позбавляють!" Як привід був обраний скандал з дезертирами з російської військової частини, що не має ніякого відношення до України", - йдеться у повідомленні Геращенка.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у ФСБ Росії заявили, що нібито запобігли скоєнню в Криму терористичних актів, підготовлених Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, об'єктами яких були критично важливі елементи інфраструктури і життєзабезпечення півострова.

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У ФСБ стверджують, що в результаті оперативно-розшукових заходів в ніч на 7 серпня в районі міста Армянськ виявлена група диверсантів. Також у ФСБ заявили про ліквідацію «агентурної мережі» Головного управління розвідки Міноборони України.

Крім того, у ФСБ заявили, що в ніч на 8 серпня спецпідрозділами Міністерства оборони України нібито було скоєно ще дві спроби прориву диверсійно-терористичних груп, запобігли силовими підрозділами ФСБ Росії і взаємодіючих відомств.

Президент Росії Володимир Путін прокоментував загибель російських військовослужбовців при нібито запобіганні теракту в Криму, заявивши, що «ми повз такого проходити не будемо».