В УКРОПі також заявили, що фсбшники викрали Євгена Панова

«Викрали нашого Женю Панова. Викрали цинічно й підло. Очевидно, б'ють і вибивають зізнання. Викрали вороги. Вкрали професійні вбивці держави-агресора», – написав Ярослав Гришин на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожРосЗМІ повідомили, у чому окупанти хочуть звинуватити "українських диверсантів"Політик додав, що Євген Панов балотувався в депутати Енергодарської міської ради від партії УКРОП, є членом виконкому міста. Він захищав Україну на сході, допомагав фронту як волонтер та був справжнім патріотом України, зазначив Ярослав Гришин. Політик закликав зробити все можливе для порятунку Євгена та повернення його додому.

Нагадаємо, про викрадення Євгена Панова заявив його брат Ігор Котелянець. За словами рідних, Євген не виходив на зв’язок з 6 серпня.