У РНБО відповіли на закиди Путіна щодо "розв'язаного Україною терору проти Росії"

Як поінформували у прес-службі РНБО, очільник РНБО прокоментував заяви Путіна про те, що Україна нібито «розв‘язала терор проти Росії», та що росіяни «нам цього не подарують».

«Крим був, є і буде частиною території України, хоча й тимчасово окупованою російськими загарбниками», - наголосив Турчинов.

За його словами, заява Путіна, що стала продовженням істеричних вигадок ФСБ свідчить про те, «що Росія планомірно готується до загострення ситуації та зриву Мінських угод».

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«Для того, щоб піти на подальшу ескалацію конфлікту, Путін не вигадав нічого кращого, за дешеву театральну постановку ФСБ з саморобними вибуховими пристроями», - заявив Турчинов.

«Стосовно терору, про який згадав президент РФ, то тотальний терор, цинічне порушення прав людини, та масові вбивства проводяться саме Росією на окупованій території Криму та Донбасу», - зазначив секретар РНБО.