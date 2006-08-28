Мороз: бути ні в коаліції, ні в опозиції теж не заборонено

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ залишається прибічником створення широкої коаліції у парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам О.МОРОЗ зазначив, що зараз не відбувається з цього приводу переговорів, «оскільки мало депутатів».

В той же час він залишається прихильником розширення коаліції. «І очевидно це питання буде вирішуватись, в якій формі, в якій конфігурації - побачимо найближчим часом», - сказав О.МОРОЗ.

При цьому голова ВР зазначив що спокійний, якщо навіть цього не відбудеться, оскільки коаліція існує, уряд сформований, програма Кабінету міністрів готується, а проект бюджету буде поданий в парламент до 15 вересня. «Я думаю, що вже в процесі роботи над ним буде вибудовуватися і потреба розширення коаліції, або позиціювання депутатів в опозиції, або в коаліції. Я не виключаю, що може дехто з депутатів захоче бути не в опозиції, не в коаліції - це теж не забороняється», - наголосив О.МОРОЗ.