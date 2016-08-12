"Сам попросив": Путін пояснив звільнення Іванова з посади глави своєї адміністрації

Про це повідомляє прес-служба Кремля.

«Добре пам'ятаю про нашу домовленість про те, що ви просили не використовувати вас на цій ділянці роботи на посаді керівника Адміністрації президента більш ніж чотири роки, тому з розумінням ставлюся до ваших бажаннь перейти на іншу ділянку роботи», - заявив Путін.

Путін також заявив, що колишній глава Адміністрації рекомендував Антона Вайно як свого наступника.

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«Антон Едуардович працює у нас як ваш заступник, теж протягом декількох років, працює успішно. Сергій Борисович рекомендував вас як свого наступника на посаді керівника Адміністрації президента Російської Федерації», - сказав Путін.

У свою чергу, Іванов в ході зустрічі з Путіним зазначив, що працював главою Адміністрації президента довше всіх - чотири роки і вісім місяців.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 12 серпня, Путін звільнив Сергія Іванова з посади глави своєї адміністрації. На цей пост був призначений Антон Вайно, який з 2012 року обіймав посаду заступника керівника Адміністрації президента.