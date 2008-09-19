Регіонали не голосуватимуть проти того, що «розбещує слуг народу»

Верховна Рада планує розглянути законопроект про обмеження депутатської недоторканості. На цьому наполягає фракція НУНС. БЮТівці теж підтверджують готовність скасувати депутатський імунітет. Партія регіонів за цей законопроект не голосуватиме.

Законопроект щодо обмеження депутатської недоторканості відповідає Основному закону, таке рішення днями ухвалив Конституційний суд. Пропоновані зміни дозволять притягати депутатів до кримінальної відповідальності без згоди парламенту. Водночас народним обранцям гарантується право вільної парламентської діяльності та свобода слова. Член фракції БЮТ Сергій Шевчук в інтерв’ю «Німецькій хвилі» підтвердив, що його політична сила голосуватиме за скасування депутатських привілеїв. «Депутатська недоторканість у цьому вигляді лише сприяє розбещенню слуг народу. Ми вважаємо, що повинно бути у депутата право чесно і сміливо говорити на будь-яку тему. А що стосується криміналу, то тут парламентарії мусять бути взірцем, якщо не рівними з іншими громадянами». Представник Партії регіонів Вадим Колесниченко пояснює, чому його фракція не голосуватиме: «Я з двох позицій не хочу голосувати. По-перше, у нас є свій законопроект, який не виділяє президента, суддів і посадовців. А по-друге, я вважаю це голим популізмом». Колесниченко зауважив, що Партія регіонів знову пропонуватиме розглянути свій проект закону щодо депутатської недоторканності.