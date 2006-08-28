Євген Жовтяк заступився за державного виконавця

У вівторок, 29 серпня, Києво-Святошинський районний суд розпочне розгляд скарги Міністерства юстиції України на дії державного виконавця у зв’язку з виконанням рішення цього ж суду про поновлення Євгена ЖОВТЯКА на посаді голови Київської обласної державної адміністрації.

У зв’язку з чим Є.ЖОВТЯК звернувся з відкритим листом до Президента України Віктора ЮЩЕНКА. В ньому він наголошує, що дії Мін’юсту, який вирішив в суді оскаржити дії державного виконавця при його поновленні на посаді столичного губернатора, йдуть глибоко врозріз з виданим два місяці тому Указом Президента «Про Національний план дій із забезпечення належного виконання рішень судів» (такий Указ було підписано В.ЮЩЕНКОМ 27 червня цього року - УНІАН).

Звертаючись до Президента, Є.ЖОВТЯК пише: «Замість того, щоб порадити Вам виконати постанову суду від 16 червня 2006 року про поновлення мене на посаді голови Київської обласної державної адміністрації і цим підтвердити Вашу відданість ідеї побудови правової держави Україна, Ваші представники у судовому процесі вдаються до кроків, відверто спрямованих на зволікання з виконанням постанови суду, що суперечить і духу Конституції України, і виданому Вами ж Указу. Зокрема, наводить приклад Є.ЖОВТЯК, черговим затягуванням „належного виконання рішення суду” є скарга Вашого представника на дії державного виконавця від 11 серпня 2006 року».

"Визнаючи, що постанова Києво-Святошинського районного суду від 16 червня 2006 року і виданий для її виконання виконавчий лист, містять вимогу про поновлення мене на роботі на посаді голови Київської ОДА, представники Міністерства у своїй скарзі однак наполягають, що «резолютивна частина вказаного рішення не містить зобов’язання Президента України ЮЩЕНКА В.А. видати відповідний Указ Президента України", пише Є.ЖОВТЯК. Відповідно, продовжує він, вони приходять до висновку, що «вимога державного виконавця, спрямована до Президента України ЮЩЕНКА В.А. щодо видання в термін до 10.08.2006 р. Указу Президента України та надання копії цього Указу в той же строк, є незаконною ».

У зв’язку з чим, Є.ЖОВТЯК наводить пряму цитату із Закону України «Про виконавче провадження», частина 1 статті 77 якого вказує: «рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного працівника виконується негайно. Виконання рішення вважається завершеним з моменту фактичного допущення зазначеного працівника до виконання попередніх обов`язків на підставі відповідного акта органу, що прийняв незаконне рішення про звільнення або переведення працівника».

«Частина 3 статті 106 Конституції України проголошує, що Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов’язковими до виконання на території України, як і судові рішення, що ухвалюються іменем України (ч.5 ст. 124). Іншої форми реалізації владних повноважень Президента України Конституція України не визначає», - нагадує Є.ЖОВТЯК.

Таким чином, вважає Є.ЖОВТЯК, представники Мін’юсту, виступаючи від його імені в судах, грубо ігнорують норми Конституції України, згідно з якими Президент України є гарантом додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина (ст. 102) і спотворюють уяву про його ставлення до Конституції України та її законів.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня цього року Президент В.ЮЩЕНКО своїм Указом звільнив Є.ЖОВТЯКА з посади голови Київської облдержадміністрації. Вважаючи своє звільнення незаконним, Є.ЖОВТЯК подав позов до суду.

16 червня Києво-Святошинський районний суд задовольнив позов і скасував указ Президента України від 24 травня, поновивши Є.ЖОВТЯКА на посаді. Виконавче провадження з примусового виконання рішення суду було відкрито 21 червня. 1 серпня Державна виконавча служба зобов’язала Президента України В.ЮЩЕНКА не пізніше 10 серпня 2006 року видати відповідний Указ.