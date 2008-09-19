Регіонали не дуже вірять, що все обійдеться без танків і солдатів
Альтернативи позачерговим виборам немає?
Народний депутат від Партії регіонів Юрій БОЙКО переконаний, що альтернативи достроковим парламентським виборам немає.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи під час круглого столу на тему "Вихід з політичної кризи в Україні: нові вибори чи нова коаліція?" сьогодні в Києві.
Ю.БОЙКО наголосив, що сьогодні «точку неповернення» можливого відновлення діяльності демократичної коаліції пройдено.
Також він дуже скептично висловився щодо формування нової коаліції, зокрема на базі Партії регіонів і БЮТ. Депутат наголосив, що будь-яка коаліція повинна мати під собою ідеологічний початок – базис.
«Сьогодні позиція, яку демонструють наші партнери тире опоненти, не дає нам ентузіазму стверджувати, що ми здатні якось домовитись на ідеологічних підставах», - сказав він.
Тому Ю.БОЙКО переконаний, що доведеться йти на дострокові вибори. «Хоч як це сумно, мабуть, альтернативи позачерговим виборам, хоча їх ніхто і не хоче, немає», - сказав Ю.БОЙКО, додавши, що сьогодні Президент України демонструє свій намір розпустити парламент.
Також Ю.БОЙКО висловив побоювання щодо можливого силового варіанту вирішення конфлікту. «За напруженням, що його сьогодні демонструє чинна влада, я не виключаю такого варіанту», - сказав депутат, все ж висловивши сподівання, що вдасться вирішити конфлікт "без танків і солдатів".